В исторических объектах на Красноармейской откроют многофункциональный культурный комплекс

Дом Шмидена пока выглядит так Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

В исторических объектах на Красноармейской - доме Шумкова и доме Шмидена откроют многофункциональный культурный комплекс. Два дома будут объединены в единый архитектурный ансамбль. Для этого исторические части будут соединены. Об этом сообщил глава компании «Атомстройкомплекс».

- Чтобы выровнять дома по линии карниза, впервые в Екатеринбурге мы планируем поднять исторический объект - дом Шмидена - на высоту примерно 1,2 метра! - рассказал Валерий Ананьев. - Мы планируем воссоздать торжественные интерьеры конца XIX века, организовать в комплексе выставочное пространство, зал для занятий бальными танцами, классы для художественных кружков, студию звукозаписи, а также торжественный зал для мероприятий.

По его словам комплекс будет состоять из трех частей: центр здоровья, центр искусств и центр образования. Он также отметил, что во время работ возникают сложности, так как современные нормы по безопасности зданий часто противоречат требованиям по охране памятников. Так, например, в комплексе необходимо увеличить естественное освещение, но трогать маленькие оконные проемы нельзя.