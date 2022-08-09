Niletto послал на три буквы фанатов в Екатеринбурге

Рэпер заявил людям с камерами, чтобы они уходили, если не подтянутся десять раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский рэпер Niletto (Данил Прытков) в нецензурной форме послал своих фанатов, которые пришли к нему на тренировку в парк Зеленая роща в Екатеринбурге. Об этом сообщают корреспонденты «КП-Екатеринбург» с места событий.

- Вот сейчас все, кто снимает, десять раз подтянитесь - снимаете дальше. Не подтянетесь - на [мужской половой орган] вместе с камерой, - заявил музыкант.

Niletto сказал собравшимся, что им нужно было внимательнее читать информацию в его соцсетях. Он там сообщал, что только проведет тренировку, и не будет фотографироваться с фанатами.

Ранее Niletto позвал на тренировку своих фанатов. Мероприятие назначили на 14:00 9 августа. Также присутствующие смогут понаблюдать за съемками документального фильма про рэпера. При этом певец отметил, что не будет фотографироваться с фанатами и давать автографы, его цель – тренировка.