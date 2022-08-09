Специалисты лаборатории контроля химических факторов ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" отбирают пробы воздуха Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Роспотребнадзор выявил превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурга. Специалисты проводили исследования из-за смога.

- Выявлено несоответствие качества атмосферного воздуха требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «взвешенные частицы РМ 10» и «взвешенные частицы РМ 2,5» в среднесуточной концентрации по адресам: ул. Мичурина, 91, ул. Раевского, 16, ул. Вильгельма де Геннина, 31, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пробы, взятые по адресам Авангардная, 5А, Чемпионов, 7 и Родонитовая, д. 3, корп. 2 находятся в работе.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что сейчас смога в Екатеринбурге нет. Ранее сообщалось, что причиной дымки в городе стали лесные пожары.