Куйвашев поручил свердловским мэрам проверить качество питания в школах

Куйвашев сам будет инспектировать школьные столовые и пробовать там еду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрии проверить питание в школьных столовых после вспышки кишечной инфекции в детском лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. Он также сообщил в своем telegram-канале, что директора учреждения наказали.

- Специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной стало классическое разгильдяйство, когда соблюдению санитарных норм не было уделено должного внимания, - заявил глава региона.

Куйвашев подчеркнул, что удивлен безответственному отношению к здоровью детей. Он пообещал, что возьмет ситуацию под свой контроль. Губернатор сам будет участвовать в проверке школьного питания. Он заявил, что будет пробовать блюда.

О вспышке кишечной инфекции в детском лагере под Нижним Тагилом стало известно в начале августа. По данным регионального Роспотребнадзора, с 25 июля было выявлено девять заболевших детей. Но, по словам родителей воспитанников, отравившихся гораздо больше. Редакция «КП-Екатеринбург» поговорила с мамой двух девочек, которые отдыхали в лагере. Следственный комитет по Свердловской области завел после вспышки инфекции уголовное дело.