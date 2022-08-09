У Ильяса Маленкова осталась жена и маленький сын. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»/ соцсети

Организаторы забега «Европа-Азия» объяснили, почему не перенесли гонку, несмотря на жару в Екатеринбурге. По словам директора марафона Андрея Уткина, решение о переносе может быть принято только в случае форс-мажора. Участник забега на 10 километров Ильяс Маленков резко почувствовал себя плохо. Он скончался в больнице утром 8 августа.

- В положении марафона сказано, что забег может быть перенесен при температуре +35. Мы сами можем принять это решение. Для этого должны быть форс-мажоры. Переносить дату забега просто так – невозможно. Это все утверждено администрацией Екатеринбурга. Все планируется за год, за полгода. Приезд спортсменов, комментаторов, ведущих, работа силовых структур. Это только легко сказать. Жарко же! Нереально предусмотреть все, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» директор забега Андрей Уткин.

Известно, что Ильясу Маленкову стало плохо за 1,5 километра до финиша. Он бежал в темпе 5:24 на километр. Бригада скорой помощи доставила его в больницу № 1. По словам друзей, у Ильяса поднялась температура до 41 градуса. Ночью он впал в кому, а утром скончался.

- Люди смертны. Ладно бы воды не хватило. Ну жалко парня! Ладно бы еще 42 километра бежал и взял сумасшедший темп. Медицинская справка от 5 августа у него. Что с ним? Я не знаю. Может сосуд лопнул, мы не врачи. Хватит хайповать на смерти человека. Ну не был он готов, это судьба. Ничего не сделаешь. И жара была не сумасшедшая, - добавил Андрей Уткин.

Организацией похорон Ильяса занимаются родственники. В ближайшее время им выдадут заключение о смерти.

- Ильяс работал на СвЖД. Он был светлым, добрым и заботливым. Любил своего сына и жену. От предприятия играл в футбол, в забегах участвовал, а также нес олимпийский огонь перед Играми в Сочи, - рассказали «КП-Екатеринбург» родные Ильяса Маленкова. Друзья Ильяса отмечают, что он вел здоровый образ жизни. - Спортом он занимался больше десяти лет, ещё в институте играл в футбольной команде, всегда держал себя в форме. Человек он очень положительный, отзывчивый, старался всесторонне развиваться, уделял время и работе и семье, старался заниматься различными активностями, будь то рыбалка или походы в лес. А умеренной степени интересовался информационными технологиями, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг Ильяса.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.