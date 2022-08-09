На Урале поймали ОПГ контрабандистов древесины

Только в 2021 году контрабандисты переместили через границу 1,2 тысячи кубометров пиломатериалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области поймали организованную преступную группу, которая занималась контрабандой древесины хвойных пород. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Заготовка осуществлялась на территории Тавдинского района Свердловской области. При отправке товаров в Казахстан и Киргизию члены группы вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения об источнике происхождения древесины, - говорится в сообщении.

Только в 2021 году контрабандисты переместили через границу 1,2 тысячи кубометров пиломатериалов на 15 миллионов рублей.

Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили восемь уголовных дел. Членам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается.