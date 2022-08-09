Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2022 8:18

Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика для строительства моста через Исеть

Проект обойдется в 1,3 миллиарда
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Строительство моста подрядчику нужно будет закончить к 30 сентября 2024 года

Строительство моста подрядчику нужно будет закончить к 30 сентября 2024 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга выбрала подрядчик, который займется реконструкцией дорог рядом со строящейся Ледовой ареной УГМК и пешеходным мостом через Исеть. Однако название компании пока не раскрывается. Из информации на сайте госзакупок следует, что участник торгов был один.

Строительство моста подрядчику нужно будет закончить к 30 сентября 2024 года. Работы обойдутся в 1,3 миллиарда рублей. Также проект предполагает реконструкцию улицы Народной Воли от 8 Марта до левого берега Исети. Ее хотят расширить и продлить до Исети.

Мост через реку будет однопролетный. Его ширина составит семь метров. Там оборудуют архитектурную подсветку.

Помимо этого подрядчик проведет реконструкцию улицы Степана Разина между улицами Народной Воли и Декабристов. Там обновят асфальт и светофоры. Также предстоит оборудовать систему водоотвода, системы освещения и видеонаблюдения. Проект предполагает озеленение и размещение малых архитектурных форм.