Жители Нижнего Тагила жалуются на подростков, которые «кошмарят» Вагонку

Горожане просят помощи полиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на группу подростков, которые нюхают газ, после чего выходят на «охоту» по адресам Окунева, 33 и Ленинградский проспект, 33. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на сообщество «Черный список Тагила».
По словам горожан, группа малолеток отбирает ценные вещи у детей и подростков, вымогают деньги, нападают на пьяных мужчин.
Местные жители утверждают, что подростки состоят в подразделении по делам несовершеннолетних, однако это не мешает им держать в страхе микрорайон.