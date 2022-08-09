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Общество9 августа 2022 8:10

Жители Нижнего Тагила жалуются на подростков, которые «кошмарят» Вагонку

Группа школьников нюхает газ, после чего выходит на «охоту»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Горожане просят помощи полиции

Горожане просят помощи полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на группу подростков, которые нюхают газ, после чего выходят на «охоту» по адресам Окунева, 33 и Ленинградский проспект, 33. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на сообщество «Черный список Тагила».

По словам горожан, группа малолеток отбирает ценные вещи у детей и подростков, вымогают деньги, нападают на пьяных мужчин.

Местные жители утверждают, что подростки состоят в подразделении по делам несовершеннолетних, однако это не мешает им держать в страхе микрорайон.