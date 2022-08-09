Жительница Ямала покусала полицейского

Инцидент расследует СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле 2022 года 31-летняя жительница Ямала искусала полицейского во время задержания за хулиганство в Новом Уренгое. После этого на женщину завели уголовное дело. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Перспектива после задержания оказаться в спецприемнике жительницу Тазовского районе не обрадовала, поэтому она пустила в ход единственное оружие – зубы.

Сейчас идет разбирательство по поводу инцидента, а женщина рискует провести ближайшие пять лет в местах не столь отдаленных.