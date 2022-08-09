Гендиректор известного завода стал почетным гражданином Екатеринбурга

Клейн прошел путь от инженера-технолога до генерального директора предприятия. Фото: Машиностроительный завод имени М. И. Калинина

Гендиректор Машиностроительного завода имени М.И. Калинина Николай Клейн стал почетным гражданином Екатеринбурга. Звание ему присвоили депутаты Гордумы за выдающиеся заслуги, сообщает мэрия.

До этого градоначальник Алексей Орлов провел заседание комиссии по присвоению почетного звания. По итогам рейтингового голосования депутатам представили кандидатуры Николая Клейна и Михаила Ходоровского.

Клейн родился в 1955 году в селе Пригородное Казахской ССР. Он закончил Ленинградский «Военно-механический институт» по специальности «Производство летательных аппаратов». На завод имени Калинина он попал по распределению. Клейн прошел путь от инженера-технолога до генерального директора предприятия.

Он является кандидатом технических наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. У него уже есть такие награды, как медали «300 лет Российскому флоту» и «За трудовую доблесть», орден Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени.