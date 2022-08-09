Жительница Екатеринбурга провалилась в открытый люк у Ельцин Центра

Горожанка, провалившаяся под землю, не получила серьезных травм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга, гулявшая с собакой, провалилась в открытый люк около Ельцин Центра. Это произошло 3 августа.

- Мы гуляли с собакой на набережной у Ельцин Центра. Я подняла ее на руки, просто покружиться на полянке, как вдруг провалилась в колодец! Колодец был не закрыт люком, а просто застелен газоном, - рассказала девушка порталу E1.RU.

Горожанка, к счастью, не получила серьезных травм. Она отделалась царапинами. В мэрии «КП-Екатеринбург» рассказали, что люк является старым и не эксплуатируется.

- При проведении работ по благоустройству он был закрыт крышкой. Сейчас службы центра засыпали его грунтом и восстановят газон, - сообщили там.

В ведомстве отметили, что администрация района проконтролировала выполнение работ.