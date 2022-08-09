АЗС отравила питьевую воду в поселке Верх-Нейвинский

Вода в личных скважинах горожан непригодна для питья по вине АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Верх-Нейвинский в 47 бытовых скважинах из-за нефтепродуктов на протяжении нескольких лет испорчена холодная вода. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На это пожаловались жители улиц Розы Люксембург, Набережная, Лесная, Сосновая и Восточная. Люди шесть лет обнаруживают в своих скважинах нефтепродукты, что делает невозможным использование воды.

Причиной загрязнения воды стала автозаправочная станция, которая работает в поселке Верх-Нейвинский на протяжении 22 лет.

Нижнетагильский природоохранный прокурор обратился с иском в Невьянский городской суд, потребовав обязать администрацию поселка и региональное министерство природных ресурсов ликвидировать нефтепродукты на загрязненном участке в 422 тысячи квадратных метров.

Также прокурор требует от поселковых чиновников построить централизованный водопровод, чтобы обеспечить жителей Верх-Нейвинска нормальной питьевой водой.

Что касается собственника АЗС №10, работа которой и стала причиной загрязнения воды, его прокурор попросил обязать создать в зоне объекта непроницаемый слой, чтобы исключить утечки топлива. Суд со всеми требованиями прокурора согласился и постановил устранить нарушения до конца 2022 года.