В Екатеринбурге двое мужчин на одном электросамокате попали под колеса Kia Rio

Самокатчики проехали на красный Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге двое мужчин 30 лет и 31 года на одном электросамокате попали под колеса Kia Rio. ДТП произошло 8 августа недалеко от ТЦ «Дирижабль».

- По предварительной информации водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по Щорса со стороны 8 Марта в сторону Белинского, допустил наезд на пешеходов, которые двигались вдвоем на электросамокате слева направо по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Оба самокатчика получили травмы. С различными травмами их доставили в ГКБ 36.

В Госавтоинспекции напоминают, что самокат предназначен для одного человека и рекомендуют переходить проезжую часть, спешившись и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности.