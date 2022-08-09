В Нижнем Тагиле разыскивают 84-летнюю женщину

В полицию обратился внук пропавшей Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают 84-летнюю женщину. Галина Тютина пропала 1 августа. В полицию обратился внук пенсионерки, когда ее не оказалось ни дома, ни в саду.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили соседей по дому, которые видели пенсионерку предположительно 31 июля – 1 августа в местном магазине, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Оперативники выяснили, что пожилая женщина пешком ходила в коллективный сад «Зайгора» всегда одной дорогой.

Последний раз пенсионерку видели в розовой футболке, и коричневой юбке ниже колена, в темных резиновых сапогах и светлом платке.

Если вы знаете, где может находиться пенсионерка, сообщите об этом в отдел полиции № 16 по телефону (3435) 97-64-02, или на линию 02.