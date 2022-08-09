Свердловский бизнес-омбудсмен помогла контактному зоопарку в торговом центре получить лицензию

Контактному зоопарку удалось через суд получить лицензию и возобновить работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге одному из контактных зоопарков, расположенных в торговом центре, Россельхознадзор отказал в выдаче лицензии на работу. В ведомстве посчитали, что организация не находится в «специально предназначенном здании для осуществления деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях». Руководитель зоопарка решил попросить помощи у свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх.

- Оценив ситуацию, мы не согласились с таким обоснованием, так как вид разрешенного использования земельного участка под зданием торгового центра, где осуществляет деятельность зоопарк, допускает «культурно-зрелищную деятельность», к которой относятся и зоопарки, - сообщается на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. - Кроме того, у Россельхознадзора уже имелась практика выдачи лицензий на деятельность зоопарков, расположенных в других торговых центрах.

Отказ в выдаче лицензии был обжалован зоопарком в Арбитражном суде города Москвы, однако там отказали зоопарку в иске. Затем организация обжаловала решение по делу. В Девятом арбитражном апелляционном суде, опираясь на правовую позицию, подготовленную для защиты зоопарка бизнес-омбудсменом, представитель организации смог начать переговоры с Россельхознадзором. В итоге зоопарку дали возможность падать новое заявление на получение лицензии и позже выдали ее.

Отмечается, что если бы контактный зоопарк не получил лицензию, то 14 сотрудникам пришлось бы искать новое место работы.