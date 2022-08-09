Друзья рассказали о последних часах жизни бегуна Ильяса Маленкова

У Ильяса Маленкова остался сын. Фото: соцсети

Друзья екатеринбуржца Ильяса Маленкова рассказали о последних часах жизни бегуна. 37-летний уралец скончался утром 8 августа в больнице № 1, куда его доставили с трассы забега «Европа-Азия». Ильяс был заявлен на дистанцию 10 километров, но сумел преодолеть лишь 8,5 из них.

- Пока можем только догадываться, что стало причиной смерти. Ему стало плохо, поднялась температура тела до 41, что неудивительно в такую жару и при такой нагрузке, ночью впал в кому, и около 8 утра скончался, - рассказал «КП-Екатеринбург» бывший одноклассник Ильяса.

Ранее организаторы забега «Европа-Азия» выразили соболезнования семье спортсмена.

- Ильяс не раз принимал участие в забегах. И в этот раз перед выходом на дистанцию молодой человек прошел медицинское обследование и, согласно регламенту соревнований, предоставил организаторам медицинскую справку с допуском к забегу, - сообщили организаторы забега.

По словам родственников, они узнают точную причину смерти Ильяса днем 9 августа.