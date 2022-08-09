После падения женщину доставили в травмпункт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пенсионерка травмировалась, упав в автобусе №81. Инцидент произошел днем, 8 августа.

- По предварительной информации водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по улице Карла Либкнехта со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Первомайская, при высадке пассажира допустил падение пассажира. В результате происшествия пассажирка 1949 года рождения получила телесные повреждения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Женщину доставили в травмпункт №7. Ее осмотрели, оказали помощь и отпустили домой.

Напомним, в декабре 2021 года мы писали о подобном происшествии. Женщина не удержалась за поручни, когда водитель автобуса №25 нажал на тормоз, чтобы избежать столкновения с машиной, выезжающей с прилегающей территории, и сильно упала. С травмами ее доставили в больницу.