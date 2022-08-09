На Урале 186 IT-специалистов получили отсрочку от армии

Компании могут подать заявление на отсрочку для их работников до 11 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 186 IT-специалистов получили отсрочку от армии. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Также продолжают действовать программы льготной ипотеки, льготного кредитования и ряд налоговых льгот для IT-компаний, - говорится в сообщении.

Компании могут подать заявление на отсрочку для их работников до 11 августа. Специалисты от 18 до 27 лет должны иметь для этого российское гражданство, высшее образование, работать по трудовому договору, работать в аккредитованных IT-компаниях не меньше 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Кроме того, продолжительность рабочего дня у них должна быть не меньше восьми часов.

Сама компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы. В реестре аккредитованных IT-компаний Свердловской области сейчас 809 организаций.