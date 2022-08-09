На Уктусе огонь уничтожил надворные постройки, баню и гараж с Chevrolet Niva

В 04:25 огонь был локализован Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе рано утром, 9 августа, огонь уничтожил надворные постройки, баню и гараж с Chevrolet Niva. Пожар вспыхнул на территории жилого дома на Межевой, 47.

- В 04:12 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники,10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 04:25 огонь был локализован, еще через семь минут открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:59.

Напомним, в Нижнем Тагиле 7 августа произошел пожар в частном доме на улице Кирпичная. Огонь, который распространился на площади 84 квадратных метров, уничтожил часть жилого здания, баню, гараж и автомобиль Chery Tiggo. Предположительная причина пожара - короткое замыкание.