Постепенно установится обычная для августа погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало августа в Свердловской области выдалось по-летнему жарким и сухим. Температура воздуха, по данным синоптиков, на 4-6 градусов превышала средние многолетние значения.

- Днем воздух прогревался до 27-31 градуса, ночью было 12-17 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - В ближайший период ситуация в атмосфере начнет меняться. В середине недели вероятны кратковременные дожди, усиление и смена направления ветра. Постепенно, начиная с северных границ Свердловской области, спадет жара, установится обычная для данной поры погода.

Так, по прогнозам синоптиков, 12-14 августа ожидается температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 20-25 градусов.

Напомним, 9 августа в Свердловской области местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Свердловской области.