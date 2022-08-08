В Нижнем Тагиле у мужчины огонь уничтожил дом, гараж и машину

Соседи вызвали спасателей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле произошел пожар на улице Кирпичная. По данным городского Отдела надзорной деятельности и профилактической работы, в прошедшие выходные, 7 августа, мужчина смотрел утром телевизор. В один момент он погас вместе с электрическими часами.

- Мужчина услышал щелчок с улицы, где находилась электрическая распределительная коробка. Пошел во двор посмотреть, в чем же дело и увидел, что место соединения проводов горит открытым пламенем, - рассказали в ОНДиПР Нижнего Тагила.

Соседи вызвали спасателей. Огонь, который распространился на площади 84 квадратных метров, уничтожил часть дома, баню, гараж и автомобиль Chery Tiggo. Предположительная причина – короткое замыкание. Обстоятельства случившегося выясняются.