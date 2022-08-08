К поиску попавшего 64-летнего мужчины с тростью присоединились волонтеры «Лиза Алерт»

Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В селе Арамашево, которое находится под Алапаевском, несколько дней не могут найти пропавшего Савина Вадима Вениаминовича. О местонахождении 64-летнего мужчины ничего неизвестно с 1 августа. Его поиском занимаются не только сотрудники полиции, но и волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт».
В день пропажи он был одет в черную куртку и черные брюки. С собой у пропавшего была трость.
Особые приметы:
Телосложение: худощавое
Рост: 160 сантиметров
Цвет волос: светло-русый
Цвет глаз: голубой
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Алапаевский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8(343) 4634225 или инфоргам поиска Надежде (Нафаня) 8-952-130-33-70, Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83.