Summer Fest в Екатеринбурге посетило больше 22 тысяч человек

Мероприятие проходило два дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошедшие выходные отгремело одно из самых ярких мероприятий лета 2022 года - Summer Fest. Событие проходило два дня, 6 и 7 августа в ЭКСПО, где на одной сцене выступили восемнадцать артистов.

Главными хедлайнерами стали Ольга Бузова, Дима Билан, Niletto, Иванушки International и Gayazov$ Brother$. Каждый из исполнителей нашел, чем удивить зрителя и привлечь к себе его внимание.

- В первый день пришло около 10 тысяч человек, а во второй – чуть больше 11 тысяч, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.

Во время мероприятия Ольга Бузова раскрыла, что ни с кем не встречается, Дима Билан еле сдержал слезы во время трогательной речи, а Иракли шутил про санкции и импортозамещение. Подробнее обо всем можно прочитать здесь.