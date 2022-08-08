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Общество8 августа 2022 16:16

Summer Fest в Екатеринбурге посетило больше 22 тысяч человек

Мероприятие проходило два дня
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Мероприятие проходило два дня.

Мероприятие проходило два дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошедшие выходные отгремело одно из самых ярких мероприятий лета 2022 года - Summer Fest. Событие проходило два дня, 6 и 7 августа в ЭКСПО, где на одной сцене выступили восемнадцать артистов.

Главными хедлайнерами стали Ольга Бузова, Дима Билан, Niletto, Иванушки International и Gayazov$ Brother$. Каждый из исполнителей нашел, чем удивить зрителя и привлечь к себе его внимание.

- В первый день пришло около 10 тысяч человек, а во второй – чуть больше 11 тысяч, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.

Во время мероприятия Ольга Бузова раскрыла, что ни с кем не встречается, Дима Билан еле сдержал слезы во время трогательной речи, а Иракли шутил про санкции и импортозамещение. Подробнее обо всем можно прочитать здесь.