В поселке под Сысертью потушили крупный пожар

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Полевой, который находится в Сысертском городском округе, потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 8 августа в 12:29 на улице Центральная.

- На площади 150 квадратных метров сгорели строительные материалы на территории пилорамы, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и тринадцать спасателей, которые потушили огонь в 12:51, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 14:42. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге вечером, 7 августа, сильный пожар произошел на улице Европейская,74. На открытой площадке вспыхнули поддоны. В 00:50 огонь охватил 1050 квадратных метров, когда пожарные локализовали открытое горение.