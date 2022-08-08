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Общество8 августа 2022 14:59

В поселке под Сысертью потушили крупный пожар

Огонь разгорелся на площади 150 квадратных метров
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали три пожарные машины.

На место оперативно приехали три пожарные машины.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Полевой, который находится в Сысертском городском округе, потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 8 августа в 12:29 на улице Центральная.

- На площади 150 квадратных метров сгорели строительные материалы на территории пилорамы, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и тринадцать спасателей, которые потушили огонь в 12:51, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 14:42. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге вечером, 7 августа, сильный пожар произошел на улице Европейская,74. На открытой площадке вспыхнули поддоны. В 00:50 огонь охватил 1050 квадратных метров, когда пожарные локализовали открытое горение.