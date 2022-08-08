Погода в ближайшее время изменится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области августовская жара превышает многолетние показатели на 4-6 градусов. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шипоренко, неблагоприятные условия сложились благодаря антициклону, из-за которого ослаб ветер.

- Длительное отсутствие осадков способствует росту класса пожарной опасности по условиям погоды, сейчас он на территории юга Свердловской области на самых высоких 4 и 5-ом уровнях, - сообщила синоптик.

Несмотря на это, погода в ближайшее время изменится. На Средний Урал придут дожди, а воздух прогреется до +25 градусов днем и +15 – ночью.

Напомним, что в Свердловской области 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. В МЧС советуют отказаться от отдыха на природе в период непогоды. Владельцам частных домов рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем.