В водонапорной башне на Плотинке открылся туристско-информационный центр

Кроме того, ыв центре можно будет узнать о достопримечательностях города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в водонапорной башне на Плотинке открылся филиал туристско-информационного центра. Об этом сообщает мэрия.

- Гости, посещающие Исторический сквер, могут бесплатно получить туристическую карту столицы Урала, а также информацию о памятных местах города и его достопримечательностях, - говорится в сообщении.

Кроме того, в водонапорной башне можно будет заказать экскурсию, в том числе будут программы от Музея истории Екатеринбурга. Например, можно будет выбрать обзорную экскурсию «От завода к городу. Гуляем по Плотинке» по Историческому скверу и набережной Городского пруда.

Также будут представлены такие авторские программы, как «Гастрономический экскурс в историю Екатеринбурга» и «Староверы горного города» от историка-антрополога Вячеслава Печняка.