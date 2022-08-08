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Общество8 августа 2022 11:47

В Екатеринбурге откроется кафе с хинкалями по 35 рублей

Оно заработает уже 12 августа
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Кафе откроется по адресу Мамина-Сибиряка, 101

Кафе откроется по адресу Мамина-Сибиряка, 101

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 августа откроется грузинское бистро «Старик Хинкалыч». Там будут продавать хинкали по 35 рублей. Об этом сообщается в группе заведения «ВКонтакте».

- Мы постепенно завершаем ремонтные работы, наполняем хинкальную теплом и уже с нетерпением ждем дня открытия, - говорится в посте.

Кафе откроется по адресу Мамина-Сибиряка, 101. Также в меню бистро будут хачапури, плов, долма, чахохбили и пахлава.

Ранее, в марте, сообщалось, что в Екатеринбурге откроется грузинский ресторан Gosti. Ресторатор Евгения Левандовская раскрыла, что заведение будет располагаться в историческом доме Ермолаева на Сакко и Ванцетти, 58а.