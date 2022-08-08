Свердловские коммунальщики перешли на усиленный режим из-за непогоды

Коммунальщикам поручено быть готовыми к проведению аварийно-восстановительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы из-за непогоды, надвигающейся на регион 9 августа. Во вторник на регион обрушатся сильные дожди, грозы и град, сообщает департамент информационной политики.

- Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ, - заявил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Коммунальщикам поручено быть готовыми к проведению аварийно-восстановительных работ, а главам муниципалитетов нужно организовать непрерывный мониторинг систем жизнеобеспечения территорий.

Ранее в МЧС предупредили свердловчан о непогоде. Главный синоптик «Уралгидрометцентра» Галина Шепоренко рассказала, что в Екатеринбурге с 8 по 10 августа 2022 года будет сохраняться жара до +30 градусов. При этом она добавила, что дело идет к дождям.