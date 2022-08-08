В Екатеринбурге больше недели разыскивают дедушку из Нижнего Тагила

Дедушка носит белую кепку, серую ветровку и темные брюки Фото: предоставлено Лиза Алерт

В Екатеринбурге больше недели разыскивают 67-летнего дедушку из Нижнего Тагила. Александр Воробьев пропал еще 1 августа. Его поисками занимаются волонтеры «Лиза Алерт».

- Александр Адольфович гостит в Екатеринбурге у своей дочери. Первого числа он вышел в магазин рядом с домом в Юго-Западном районе и не вернулся. Может быть дезориентирован, имеет проблемы с памятью. Город знает плохо, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Дедушка носит белую кепку, серую ветровку и темные брюки. Он сильно сутулится. Сегодня, 8 августа, пенсионера видели на улице Заводской. Поэтому сейчас он может находиться в Юго-Западном районе или на ВИЗе.

Если вы знаете, где может находиться Александр Воробьев, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.