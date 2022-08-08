Роспотребнадзор проверит воздух в Екатеринбурге из-за смога

К середине понедельника город окутало дымкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге - штука крайне непредсказуемая. Вот, например, в понедельник 8 августа, с утра светило солнце, а воздух был свеж и чист, насколько это возможно для большого города, в котором уже около недели не было дождя.

Ну а уже к обеду небо затянули тучи, а высокие дома, что вдалеке, вдруг скрылись за дымкой. Более того, в воздухе появился запах гари. Смог опустился на столицу Среднего Урала. После многочисленных жалоб жителей Екатеринбурга обеспокоились ситуацией уже и в Роспотребнадзоре.

- Организовано проведение лабораторных исследований воздуха, - прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Замеры проведут специалисты Центрального, Южного и Северного Екатеринбургских филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» во всех районах города.

Причина смога сейчас выясняется. Тем временем санитарные врачи настоятельно рекомендуют не находиться долго на открытом воздухе, особенно утром. Окна лучше держать закрытыми. Контактные линзы следует заменить на очки.

- Также нужно больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при выходе на улицу использовать маски и респираторы, - сообщают в Роспотребнадзоре. - В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.