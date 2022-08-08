В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 284 человек. Об этом свидетельствуют данные опубликованные на стопкоронавирус.рф.

Судя по всему, заболеваемость снова начинает расти. Ведь в начале июля, когда региональные власти перестали публиковать статистику, за сутки регистрировалось меньше 100 случаев заражения. Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на 8 августа 2022 составляет 453 289 человек.

Также за сутки в регионе 14 свердловчан были госпитализированы, один человек, заболевший новой инфекцией, скончался. Кроме того, 127 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним, 10 марта 2022 года в Свердловской области отменили почти все коронавирусные ограничения из-за резкого снижения прироста числа заболевших. Затем, 3 июня, отменили масочный режим. Недавно маски попросили снова надевать медиков во всех больницах Екатеринбурга.