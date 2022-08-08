Пенсионерку госпитализировали только спустя 12 часов после вызова скорой Фото: предоставлено семьей Натальи Сергеевой

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина после смерти 73-летнего заслуженного учителя Натальи Сергеевой из Верхней Туры возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

- В ходе предварительного следствия сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента, - рассказали в СК по Свердловской области. - Допрашиваются родственники и знакомые умершей женщины, допрашиваются медицинские работники, анализируется интересующая следствие документация, выполняются иные необходимые следственные действия.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Свердловской области отчитаться о причинах смерти заслуженного учителя. Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее мы писали, что пенсионерку госпитализировали только спустя 12 часов после вызова скорой. Об этом рассказала «КП-Екатеринбург» дочь заслуженного учителя. На следующие сутки ее состояние ухудшилось. Причиной смерти, согласно документам, стала пневмония на фоне коронавируса.