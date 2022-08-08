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Происшествия8 августа 2022 9:37

В Югре огонь охватил 80 тысяч гектаров тайги

В регионе больше 60 очагов возгорания в лесополосе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Югре продолжают гореть леса

В Югре продолжают гореть леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре продолжают гореть таежные леса, сейчас общая площадь, охваченная огнем, превысила 80 тысяч гектаров. Главная причина пожаров – сухие грозы, а также отсутствие дождей. Такую информацию передает ugra-tv.ru.

Всего на территории региона действуют больше 60 очагов возгорания, часть из которых находится в удаленных и труднодоступных районах.

Сейчас тушением пожара занимаются больше 1 300 человек, в числе которых – спасатели, десантники и пожарные. В их распоряжении находятся 20 самолетов и вертолетов, которые перебрасывают на участки парашютистов. Здесь работает 40 единиц наземной техники.