В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, который вышел в магазин и не вернулся

В полицию обратился брат пропавшего Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, который вышел в магазин и пропал. Все произошло 12 июля, когда Александр Борисов собирался с братом поехать на кладбище. Он решил сначала сходить за сигаретами. Домой после этого он не вернулся. Его брат обратился в полицию.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина не доставлялся ни в медицинские учреждения города, ни в подразделения органов внутренних дел. Никто из знакомых не видел его после ухода, - рассказали МУ МВД России «Нижнетагильское».

Отмечается, что мужчина злоупотребляет алкоголем. Сейчас полицейские планируют проверить берег реки Тагил, где пропавший любил гулять.

Приметы: среднего роста, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Был одет в черное поло, такого же цвета джинсовые штаны, ботинки и кепку, на которой сзади железная пряжка с логотипом «Адидас». С собой у Александра были деньги и ключи от квартиры.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите об этом по телефону (3435) 97-64-02 или на линию.