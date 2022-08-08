Житель уральского поселка украл у знакомого машину с помощью эвакуатора

Угонщика отправили на восемь месяцев в колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель уральского поселка Атиг Анатолий Ефимов украл у знакомого неисправный Renault Logan с помощью эвакуатора. За это его отправили на восемь месяцев в колонию строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

- В дневное время 25 мая 2021 года Ефимов похитил стоявший недалеко от его дома в поселке Атиг из-за неисправного состояния после ДТП автомобиль Renault Logan , принадлежавший его знакомому, - говорится в сообщении.

Для этого осужденный вызвал эвакуатор. Его водителю он сообщил, что машин принадлежит ему. Легковушку переместили в Михайловск. Там Ефимов разобрал на запчасти авто и продал. Ущерб, нанесенный осужденным, оценивается в 71,6 тысячи рублей.

Ефимов уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хищение. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее, 25 февраля, в Верхней Пышме Андрей Поламарчук умудрился угнать за один раз сразу две машины. Он сначала украл Peugeot Partner. Затем пьяный уралец на угнанной иномарке, проезжая мимо места ДТП, заметил в кювете BMW. Через соцсети он вызвал эвакуатор, водителю которого ничего не рассказал о принадлежности машины.