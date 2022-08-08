Жители Югры напишут «Диктант Победы»

Принять участие в акции можно будет 3 сентября 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 сентября в Югре пройдет традиционная международная историческая акция №Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Принять участие можно в онлайн и офлайн форматах. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Для югорчан в день проведения акции откроются 180 площадок. На официальном сайте проекта «Диктант Победы» нужно пройти регистрацию.

Напомним, что впервые акция прошла в 2019 году. Участники могут проверить собственные знания истории, а также узнать информацию о подвигах предков.