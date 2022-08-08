Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Mazda влетел в мотоцикл. ДТП произошло 8 августа на улице 8 марта.

- Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл, который двигался со стороны Ботаники в сторону Автовокзала в левой полосе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Водителя мотоцикла доставили в больницу. Как рассказали очевидцы группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» мотоциклист не мог сам подняться. По их словам, сейчас он находится в реанимации.

Напомним, в Екатеринбурге, вечером 7 августа произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста. Столкновение произошло около 17:00 на улице Мичурина. В аварии пострадал мотоциклист. У 34-летнего мужчины перелом правого бедра. Медики, прибывшие на место происшествия, доставили пострадавшего в больницу № 36.