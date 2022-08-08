Диетолог рассказал, кому не стоит есть грибы

Грибы нужно есть с осторожностью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, кому лучше воздержаться от употребления грибов, несмотря на то, что они не перегружены белками и углеводами, и особых противопоказаний к их употреблению нет.

По словам диетолога, от употребления грибов в пищу стоит отказаться людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. У них могут появиться симптомы несварения. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Любому человеку нужно начинать употребление грибов в пищу с небольших порций – не больше двух ложек жареных грибов. Позже – можно увеличить количество грибов, ориентируясь на индивидуальную переносимость продукта.

Диетолог советует есть грибы с гречкой, овощами и грубым хлебом, так как с ними грибы легче перевариваются.