За выходные площадь лесных пожаров на Урале выросла в 2,5 раза

На землях лесных фондов действуют два пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие выходные площадь лесных пожаров увеличилась в 2,5 раза. По данным на 8 августа, в регионе огонь охватил 136 гектаров. Об этом сообщает «Авиалесоохрана».

На землях лесных фондов действуют два пожара. Они горят на площади в 123 гектара. Один пожар на девять гектаров полыхает в Березовском городском округе. Еще три возгорания зарегистрировали на землях населенных пунктов. Там огонь охватил четыре гектара.

По данным на 5 августа, в Свердловской области действовали шесть природных пожаров. Огонь охватил 53,2 гектара. Одно возгорание зарегистрировали в поселке Солнечном Березовского городского, два - в поселке Рудном и поселке Калиновском, еще два – в Сысертском городском округе в деревне Большое Седельниково и поселке Асбест.