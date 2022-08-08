Россияне поверили в искусственное происхождение коронавируса

Россияне уверены, что коронавирус создан в лаборатории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время очередного опроса, проведенного сотрудниками сервиса SuperJob, оказалось, что большинство россиян верят в искусственное происхождение коронавируса. Так ответили 61% респондентов, пишет TagilCity.ru.

Именно столько опрошенных граждан полагают, что коронавирус синтезирован в лаборатории. Тем более недавно в Минобороны РФ допустили, что США причастны к распространению вируса в разных странах.

В то, что ковид передан человеку от летучих мышей, верят только 13% респондентов.

Опрос проводили в 389 населенных пунктах по всей стране 4 и 5 августа 2022 года. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.