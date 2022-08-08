На Ямале брошенный Хатико продолжает охранять заброшенный дом

Пес продолжает охранять заброшенный дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небольшом поселке Пурпе на Ямале брошенный пес продолжает охранять руины дома, откуда съехали хозяева. За местным Хатико присматривают волонтеры. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Неравнодушные волонтеры рассказывают, что пес, которого они подкармливают, принимает еду, но на свою территорию чужих людей не пускает.

Через пару месяцев на улице похолодает, поэтому волонтеры намерены забрать брошенное животное, чтобы пристроить его к нормальным людям.

Недавно подобный случай произошел в Салехарде, где собаку на цепи оставили на цепи у расселенного дома. Когда строение снесли, питомец еще долго не хотел уходить с участка.