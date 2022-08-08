Во время третьего этапа опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартует четвертый - заключительный в этом году этап опрессовок. Специалисты обещают, что горячую воду отключать не будут - гидравлические испытания пройдут без ограничений. Опрессовки начнутся 8 августа и завершатся 12 августа. Проводить их будут только в ночное время с 23:00 часов до 06:00 часов.

- Испытания трубопроводов будут проводится холодной водой от насосных станций, - рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании. - Диагностика теплотрасс - мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

Напомним, во время третьего этапа опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений в районе улиц Волгоградская, Амундсена, С. Дерябиной, Токарей, Горького, Сиреневый бульвар, Черепанова, Уральская, Смазчиков, Долорес Ибаррури, Толмачева.