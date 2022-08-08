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Общество8 августа 2022 7:27

В Екатеринбурге стартует заключительный этап опрессовок

Гидравлические испытания пройдут без ограничения горячего водоснабжения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Во время третьего этапа опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений

Во время третьего этапа опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартует четвертый - заключительный в этом году этап опрессовок. Специалисты обещают, что горячую воду отключать не будут - гидравлические испытания пройдут без ограничений. Опрессовки начнутся 8 августа и завершатся 12 августа. Проводить их будут только в ночное время с 23:00 часов до 06:00 часов.

- Испытания трубопроводов будут проводится холодной водой от насосных станций, - рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании. - Диагностика теплотрасс - мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

Напомним, во время третьего этапа опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений в районе улиц Волгоградская, Амундсена, С. Дерябиной, Токарей, Горького, Сиреневый бульвар, Черепанова, Уральская, Смазчиков, Долорес Ибаррури, Толмачева.