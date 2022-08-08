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Происшествия8 августа 2022 7:09

В Тавде школьник пропал после того, как перевернулся на лодке

Прокуратура организовала проверку
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
ЧП случилось в воскресенье в 07.30 на реке Тавда.

ЧП случилось в воскресенье в 07.30 на реке Тавда.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Тавде накануне случилось ЧП. На реке с одноименным названием опрокинулась моторная лодка, в которой сидел 15-летний школьник. После произошедшего он пропал. Прокуратура организовала проверку.

- Несовершеннолетний вместе со своим знакомым на резиновой моторной лодке рыбачили на реке Тавда, - комментируют в надзорном ведомстве. - Около 7.30 возле деревни Тормоли Тавдинского района в результате опрокидывания лодки оба из нее выпали и оказались в воде.

Первый парень сам смог выбраться из воды. Второму пытались помочь очевидцы, но он пропал.