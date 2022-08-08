Очевидцы сообщили о змее, замеченной в Екатеринбурге на Бебелевском мосту

По предварительной версии, по Бебелевскому мосту полз маисовый полоз. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

Неделю назад жители Екатеринбурга жаловались на крыс, облюбовавших центр города. Грызуны бегали по клумбам ухоженной набережной Исети. А новая неделя началась с сообщений про змею. Как сообщают очевидцы, пресмыкающееся было замечено на Бебелевском мосту. Корреспонденты «Комсомольской правды» попросили уточнить экспертов, откуда там могла взяться змея.

- Судя по фотографии, это экзотический вид. Возможно маисовый полоз. Вероятнее всего она от кого-то сбежала, - отмечают специалисты зоопарка Екатеринбурга.

Маисовый полоз обитает в Северной Америке. Эта змея считается не ядовитой. Питаться предпочитают грызунами. О том, куда уползла рептилия, очевидцы не сообщают. Но при встрече с ней все равно следует соблюдать осторожность, так как точный вид змеи и ядовита ли она специалисты могут определить лишь при близком знакомстве с ней, а не по фотографии.