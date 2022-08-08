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Общество8 августа 2022 6:59

Роспотребнадзор не будет судиться с «Уральскими авиалиниями» из-за массовой отмены рейсов

В ведомстве заявили, что спор урегулирован
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Суда с авиакомпанией не будет

Суда с авиакомпанией не будет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области не будет судиться с «Уральскими авиалиниями». В ведомстве заявили, что спор урегулирован, так как авиакомпания частично вернула деньги пассажирам, чьи рейсы не состоялись. Об это специалисты объявят перевозчику на заседании в Октябрьском районном суде Екатеринбурга 19 августа.

- «Уральские авиалинии» представили информацию в ведомство о возврате денежных средств почти всем участникам коллективного иска, при этом у потребителей остаются претензии об уплате неустойки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, иск был подан после получения Роспотребнадзором около 30 жалоб на то, что авиакомпания не возвращает деньги пассажирам за отмененные рейсы.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «КП-Екатеринбург» тогда сообщили, что вернули деньги за отмененные рейсы пассажирам, упомянутым в исковом заявлении Роспотребнадзора.