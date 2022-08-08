На Урале медики спасли мужчину, получившего серьезную травму при падении с моста

Пациента эвакуировали в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн Фото: Минздрав по Свердловской области

В шестом часу вечера 11 июля в службу скорой медицинской помощи Артемовской больницы поступил вызов с сообщением о том, что мужчина упал с подвесного моста и сильно ударился головой о дно.

Мужчина получил травму шейного отдела позвоночника. Кроме того, у него оказался поврежден спинной мозг. По словам медиков, с такими повреждениями человек, если не погибнет, рискует остаться инвалидом. Но мужчина благодаря взаимодействию между больницами нескольких муниципалитетов не только был спасен, но и получил шанс на восстановление здоровья.

- Мужчину госпитализировали в отделение реанимации и связались с областными специалистами, - рассказал заместитель главного врача Артемовской ЦРБ, травматолог-ортопед Александр Субботин. - После проведения телемедицинской консультации с нейрохирургом Территориального центра медицины катастроф приняли решение эвакуировать пациента в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн.

Авиамедицинская бригада центра медицины катастроф за 40 минут эвакуировала пациента на вертолете в Екатеринбург. Его передали нейрохирургам госпиталя. Операция прошла успешно. Благодаря профессионализму врачей жизненно важные функции полностью восстановлены. Сейчас мужчина уже дома.