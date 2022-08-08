В уральскую колонию пытались пронести 17 телефонов

Обвиняемый с запрещенными предметами прибыл 5 августа из изолятора временного содержания. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительную колонию № 54 в Новой Ляле обвиняемый пытался пронести 57 сим-карт и 17 телефонов. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Обвиняемый К. прибыл 5 августа из изолятора временного содержания города Качканар. Он проходит по уголовному делу за приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических или психотропных веществ. Запрещенные предметы нашли в пакете с продуктами при досмотре.

Ранее, в апреле, в исправительную колонию в Екатеринбурге посетитель пытался передать заключенному гаджет вод видом плитки шоколада. Сотрудникам учреждения поступила оперативная информация о том, что на территорию мог попасть запрещенный предмет.