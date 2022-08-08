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Общество8 августа 2022 4:52

В Екатеринбурге завершили поиски восьмилетней девочки

Школьницу нашли сотрудники полиции
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудники ПДН проводят проверку

Сотрудники ПДН проводят проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски восьмилетней девочки, пропавшей 7 августа на Елизавете. Школьницу нашли живой, с ней все в порядке. Поисками ребенка занимались волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД, по предварительной информации девочка находилась дома у подруги.

- Пропавшая несовершеннолетняя найдена сотрудниками службы участковых на территории Чкаловского района, - сообщили в полиции. - Противоправных действий в отношении разыскиваемой не совершено. Сотрудники ПДН продолжают проверку по факту инцидента.

Напомним, 5 августа в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка. К счастью, ее поиски также завершились успешно - школьница была найдена по ориентировкам полиции и передана законным представителям. Противоправных действий в отношении нее не совершено.