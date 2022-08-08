В зоомагазин в Екатеринбурге привезли 738 декоративных птиц

До отправления в Екатеринбург птицы находились на карантине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоомагазин в Екатеринбурге 6 августа привезли 738 декоративных птиц. Две партии волнистых попугаев, амадинов, кореллов и неразлучников доставили в столицу Урала через аэропорт Кольцово. Пернатых проверили перед отправкой в магазин специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

- Ввоз осуществлен в специальных транспортировочных клетках (ящиках) в сопровождении ветеринарными свидетельствами формы №1, оформленными в ФГИС «Меркурий». Птицы исследованы на орнитоз, грипп, сальмонеллез с отрицательными результатами лабораторных исследований, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты не нашли нарушений. До отправления в Екатеринбург птицы находились на карантине по месту содержания в Краснодарском крае в течение 30 календарных дней.