В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка

Поисками девочки занимаются полицейские и волонтеры Фото: ПСО Прорыв

В Екатеринбурге пропала восьмилетняя Софья Бирюкова. Девочка ушла из дома на Елизавете 7 августа. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры.

- На момент пропажи была одета: футболка желтого цвета, шорты джинсовые, - сообщается в ориентировке «Прорыва».

Приметы:

Рост: 130 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: карие.

Цвет волос: темные, ниже плеч.

Если вы знаете, где находится Софья, сообщите по телефонам 8(343)356-42-13,102 (02) или по указанным в ориентировке.

По обновленной информации девочку нашли. С ней все в порядке.

Напомним, 5 августа в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка. К счастью, поиски завершились успешно - школьница была найдена по ориентировкам полиции и передана законным представителям. Противоправных действий в отношении нее не совершено.